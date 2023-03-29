Полгорода на Харьковщине в четверг на пять часов останется без света
30 марта с 10:00 до 15:00 будет отсутствовать электроснабжение около 50% города Балаклея.
Причина — ремонтные работы на высоковольтной линии электропередач, сообщают в Балаклейской городской военной администрации.
Электричества не будет на площади Ростовцева, части улицы Соборной (от площади Ростовцева до 110), улице Октябрьской, части улицы Центральной, улице 8 Марта и других.
Также без электроснабжения останется водозабор, но вода будет подаваться в аварийном режиме с помощью генератора.
Читайте также: В Укрэнерго назвали причину сбоя в электросети на Харьковщине
Новости по теме:
Вы читали новость: «Полгорода на Харьковщине в четверг на пять часов останется без света»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 22:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 марта с 10:00 до 15:00 будет отсутствовать электроснабжение около 50% города Балаклея.".