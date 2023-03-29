Live
  • Среда 29.03.2023
    • Харьков
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.61
    • 🟢

Полгорода на Харьковщине в четверг на пять часов останется без света

Общество 22:37   29.03.2023
Елена Нагорная
Полгорода на Харьковщине в четверг на пять часов останется без света

30 марта с 10:00 до 15:00 будет отсутствовать электроснабжение около 50% города Балаклея.

Причина — ремонтные работы на высоковольтной линии электропередач, сообщают в Балаклейской городской военной администрации.

Электричества не будет на площади Ростовцева, части улицы Соборной (от площади Ростовцева до 110), улице Октябрьской, части улицы Центральной, улице 8 Марта и других.

Также без электроснабжения останется водозабор, но вода будет подаваться в аварийном режиме с помощью генератора.

Читайте также: В Укрэнерго назвали причину сбоя в электросети на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

22:37
Полгорода на Харьковщине в четверг на пять часов останется без света
22:20
Для спасения бойцов на фронте: в Харькове срочно требуется донорская кровь
21:50
Харьковская филармония открывается и приглашает на апрельские концерты
20:29
В Укрэнерго назвали причину сбоя в электросети на Харьковщине
19:53
Смертельно опасно: в мэрии Харькова рассказали, на какие кладбища «прилетало»

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Полгорода на Харьковщине в четверг на пять часов останется без света»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 22:37;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 марта с 10:00 до 15:00 будет отсутствовать электроснабжение около 50% города Балаклея.".