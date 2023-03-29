Полгорода на Харьковщине в четверг на пять часов останется без света

30 марта с 10:00 до 15:00 будет отсутствовать электроснабжение около 50% города Балаклея.

Причина — ремонтные работы на высоковольтной линии электропередач, сообщают в Балаклейской городской военной администрации.

Электричества не будет на площади Ростовцева, части улицы Соборной (от площади Ростовцева до 110), улице Октябрьской, части улицы Центральной, улице 8 Марта и других.

Также без электроснабжения останется водозабор, но вода будет подаваться в аварийном режиме с помощью генератора.

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