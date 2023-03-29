В Укрэнерго назвали причину сбоя в электросети на Харьковщине
Сбой в электросети вечером 29 марта произошел вследствие автоматического срабатывания защитного оборудования на одном из энергообъектов Харьковской области.
Об этом корреспонденту МГ «Объектив» сообщили в пресс-службе НЭК «Укрэнерго». По данным ведомства, ремонтные бригады уже устранили проблему.
«Именно Харьковщина была одним из наиболее пострадавших регионов во время массированной ракетной атаки 9 марта. Кроме того, в прифронтовых районах области враг продолжает почти ежедневно наносить удары по энергетической инфраструктуре массированными артиллерийскими обстрелами, повреждая энергообъекты магистральных и распределительных сетей», — отметили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что после 9 марта энергоснабжение Харьковщины восстановлено в полном объеме, и сейчас все потребители запитаны, но из-за значительных повреждений оборудования ситуация все еще шаткая.
Напомним, около 18:00 29 марта в Харькове и области наблюдался сбой в подаче электроэнергии. Некоторые жители сообщили, что у них мигал свет, некоторые — что электричество временно пропадало. Харьковчане из Индустриального района пишут, что после сбоя у них нет воды. Пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко рассказала МГ «Объектив», что проблема была, вероятно, в магистральных сетях НЭК «Укрэнерго».
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 20:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сбой в электросети вечером 29 марта произошел вследствие автоматического срабатывания защитного оборудования на одном из энергообъектов Харьковской области.".