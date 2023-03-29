В Укренерго назвали причину збою в електромережі на Харківщині
Збій в електромережі ввечері 29 березня стався внаслідок автоматичного спрацювання захисного обладнання на одному з енергооб’єктів Харківської області.
Про це кореспонденту МГ ”Об’єктив” повідомили у пресслужбі НЕК “Укренерго”. За даними відомства, ремонтні бригади вже усунули проблему.
«Саме Харківщина була одним з найбільш постраждалих регіонів під час масованої ракетної атаки 9 березня. Крім того, у прифронтових районах області ворог продовжує майже щодня завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі масованими артилерійськими обстрілами, пошкоджуючи енергооб’єкти магістральних та розподільчих мереж”, – зазначили у пресслужбі.
У відомстві додали, що після 9 березня енергопостачання Харківщини відновлено в повному обсязі, і наразі всі споживачі заживлені, але через значні пошкодження обладнання ситуація все ще хитка.
Нагадаємо, близько 18:00 29 березня у Харкові та області спостерігався збій у подачі електроенергії. Деякі жителі повідомили, що в них блимало світло, деякі — що електрика тимчасово зникала. Харків’яни з Індустріального району пишуть, що після збою в них немає водопостачання. Речниця АТ «Харківобленерго» Марина Шевченко розповіла МГ «Об’єктив», що проблема була, ймовірно, у магістральних мережах НЕК «Укренерго».
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Ви читали новину: «В Укренерго назвали причину збою в електромережі на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 20:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Збій в електромережі ввечері 29 березня стався внаслідок автоматичного спрацювання захисного обладнання на одному з енергооб’єктів Харківської області.".