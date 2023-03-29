У Харкові та області блимало і зникало світло. Коментар обленерго
Близько 18:00 29 березня у Харкові та області спостерігався збій у подачі електроенергії. Деякі жителі повідомили, що в них блимало світло, деякі – що електрика тимчасово зникала.
Як розповіла МГ “Об’єктив” речниця АТ “Харківобленерго” Марина Шевченко, проблема – у магістральних мережах НЕК “Укренерго”.
“Обладнання Харківобленерго працює у штатному режимі, короткочасний збій пов‘язаний з технічним питанням в магістральних мережах”, – додав ще один речник компанії Володимир Скічко.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 18:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 18:00 29 березня у Харкові та області спостерігався збій у подачі електроенергії. Деякі жителі повідомили, що в них блимало світло, деякі – що електрика тимчасово зникала.".