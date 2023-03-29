У Харкові та області блимало і зникало світло. Коментар обленерго

Близько 18:00 29 березня у Харкові та області спостерігався збій у подачі електроенергії. Деякі жителі повідомили, що в них блимало світло, деякі – що електрика тимчасово зникала.

Як розповіла МГ “Об’єктив” речниця АТ “Харківобленерго” Марина Шевченко, проблема – у магістральних мережах НЕК “Укренерго”.

“Обладнання Харківобленерго працює у штатному режимі, короткочасний збій пов‘язаний з технічним питанням в магістральних мережах”, – додав ще один речник компанії Володимир Скічко.