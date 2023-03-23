Зеленський доручив посилити спроможності підстанцій на Харківщині – Синєгубов
Імовірність ворожих атак на енергооб’єкти Харківської області зберігається, тому президент Володимир Зеленський під час візиту в регіон 22 березня доручив Міністерству енергетики посилити спроможності підстанцій.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов розповів у етері національного телемарафону.
“На нараді було досить важливе питання. Президент поставив чіткі доручення Міністерству енергетики посилити спроможності наших підстанцій, щоб ми мали запас. Тому що зберігається ймовірність ворожих атак на наші енергетичні об’єкти. Крім того, ми маємо чіткий план відновлення одного з досить важливих енергогенерувальних підприємств, щоб підготуватися до нового опалювального сезону. Президент поставив чіткі доручення з відповідними термінами”, – повідомив Синєгубов.
Читайте також: Фактично з нуля – Синєгубов про ситуацію зі світлом у деокупованих районах
Новини за темою:
Ви читали новину: «Зеленський доручив посилити спроможності підстанцій на Харківщині – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2023 в 20:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Імовірність ворожих атак на енергооб’єкти Харківської області зберігається, тому президент Володимир Зеленський під час візиту в регіон 22 березня доручив Міністерству енергетики посилити спроможності підстанцій.".