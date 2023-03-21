Фактично з нуля – Синєгубов про ситуацію зі світлом у деокупованих районах

На деокупованих територіях Харківської області майже вщент зруйновані лінії електроепредач.

Йдеться переважно про селища і села, що регулярно обстрілюються окупантами, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«У нас є великі плани і завдання – перш за все маємо відновити електропостачання на деокупованих територіях. Однак там йдеться про розмінування і про нове будівництво ліній електропередач, адже вони зруйновані абсолютно вщент», – зазначив Олег Синєгубов.

Наразі триває відновлення електропостачання в Руській Лозовій, повідомили в АТ «Харківобленерго». Як розповів начальник Дергачівського РЕМ Володимир Климчук, заживлено 20% споживачів – це понад 500 домоволодінь. Енергетики відновлюють і високовольтні лінії 10 кВ, і лінії 0,4 кВ безпосередньо у населеному пункті.

“Нагадаю, що через активні бойові дії тут пошкоджено або знищено понад 80% нашого обладнання. Місцевість замінована, і сапери ще продовжують обстежувати територію. Але ми не чекаємо, коли рятувальники завершать свою роботу. Працюємо там, де можливо. Днями ми отримали ще 90 залізобетонних опор для заміни, очікуємо поставку ще не менше 500 штук. Уже виконано ремонт трьох підстанцій з 14-ти. За характером робіт можна сказати, що ми фактично будуємо лінії електропередачі з нуля, адже пошкодження тут колосальні”, – зазначили в Обленерго.

Терміни виконання робіт енергетики назвати поки що не можуть, через величезний обсяг робіт.