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Фактически с нуля – Синегубов о ситуации со светом в деоккупированных районах

Общество 13:52   21.03.2023
Виктория Яковенко
Фактически с нуля – Синегубов о ситуации со светом в деоккупированных районах Фото: ХОВА

На деоккупированных территориях Харьковской области почти полностью разрушены линии электропередач.

Речь идет преимущественно о поселках и селах, которые регулярно обстреливаются оккупантами, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«У нас есть большие планы и задачи – прежде всего, возобновим электроснабжение на деоккупированных территориях. Однако там речь идет о разминировании и о новом строительстве линий электропередач, ведь они разрушены абсолютно вдребезги», – отметил Олег Синегубов.

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Фото: ХОВА

Сейчас продолжается возобновление электроснабжения в Русской Лозовой, сообщили в АО «Харьковоблэнерго». Как рассказал начальник Дергачевского РЭС Владимир Климчук, заживлено 20% потребителей – это более 500 домовладений. Энергетики восстанавливают и высоковольтные линии 10 кВ и линии 0,4 кВ непосредственно в населенном пункте.

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Фото: ХОВА

«Напомню, что из-за активных боевых действий здесь повреждено или уничтожено более 80% нашего оборудования. Местность заминирована, и саперы еще продолжают обследовать территорию. Но мы не ждем, когда спасатели завершат свою работу. Работаем там, где возможно. На днях мы получили еще 90 железобетонных опор для замены, ожидаем поставку еще не менее 500 штук. Уже выполнен ремонт трех подстанций из 14. По характеру работ можно сказать, что мы фактически строим линии электропередачи с нуля, ведь повреждения здесь колоссальные», — отметили в Облэнерго.

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Фото: ХОВА

Сроки выполнения работ энергетики назвать пока не могут, из-за огромного объема работ.

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Фото: ХОВА

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 марта 2023 в 13:52;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На деоккупированных территориях Харьковской области почти полностью разрушены линии электропередач.".