Фактически с нуля – Синегубов о ситуации со светом в деоккупированных районах

На деоккупированных территориях Харьковской области почти полностью разрушены линии электропередач.

Речь идет преимущественно о поселках и селах, которые регулярно обстреливаются оккупантами, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«У нас есть большие планы и задачи – прежде всего, возобновим электроснабжение на деоккупированных территориях. Однако там речь идет о разминировании и о новом строительстве линий электропередач, ведь они разрушены абсолютно вдребезги», – отметил Олег Синегубов.

Сейчас продолжается возобновление электроснабжения в Русской Лозовой, сообщили в АО «Харьковоблэнерго». Как рассказал начальник Дергачевского РЭС Владимир Климчук, заживлено 20% потребителей – это более 500 домовладений. Энергетики восстанавливают и высоковольтные линии 10 кВ и линии 0,4 кВ непосредственно в населенном пункте.

«Напомню, что из-за активных боевых действий здесь повреждено или уничтожено более 80% нашего оборудования. Местность заминирована, и саперы еще продолжают обследовать территорию. Но мы не ждем, когда спасатели завершат свою работу. Работаем там, где возможно. На днях мы получили еще 90 железобетонных опор для замены, ожидаем поставку еще не менее 500 штук. Уже выполнен ремонт трех подстанций из 14. По характеру работ можно сказать, что мы фактически строим линии электропередачи с нуля, ведь повреждения здесь колоссальные», — отметили в Облэнерго.

Сроки выполнения работ энергетики назвать пока не могут, из-за огромного объема работ.