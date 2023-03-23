Зеленский поручил усилить возможности подстанций на Харьковщине — Синегубов

Вероятность вражеских атак на энергообъекты Харьковской области сохраняется, поэтому президент Владимир Зеленский во время визита в регион 22 марта поручил Министерству энергетики усилить возможности подстанций.

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов рассказал в эфире национального телемарафона.

«На совещании был достаточно важный вопрос. Президент дал четкие поручения Министерству энергетики усилить возможности наших подстанций, чтобы мы имели запас. Потому что сохраняется вероятность вражеских атак на наши энергетические объекты. Кроме того, мы имеем четкий план восстановления одного из достаточно важных энергогенерирующих предприятий, чтобы подготовиться к новому отопительному сезону. Президент дал четкие поручения с соответствующими сроками», — сообщил Синегубов.