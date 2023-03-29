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В Харькове и области мигал и пропадал свет. Комментарий облэнерго

Общество 18:46   29.03.2023
Елена Нагорная
В Харькове и области мигал и пропадал свет. Комментарий облэнерго

Около 18:00 29 марта в Харькове и области наблюдался сбой в подаче электроэнергии. Некоторые жители сообщили, что у них мигал свет, некоторые — что электричество временно пропадало.

Как рассказала МГ «Объектив» пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко, проблема — в магистральных сетях НЭК «Укрэнерго».

«Оборудование Харьковоблэнерго работает в штатном режиме, кратковременный сбой связан с техническим вопросом в магистральных сетях», — добавил еще один спикер компании Владимир Скичко.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 18:46;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 18:00 29 марта в Харькове и области наблюдался сбой в подаче электроэнергии. Некоторые жители сообщили, что у них мигал свет, некоторые — что электричество временно пропадало.".