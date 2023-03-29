Пів міста на Харківщині в четвер на п’ять годин залишиться без світла

30 березня з 10:00 до 15:00 буде відсутнє електропостачання близько 50% міста Балаклія.

Причина – ремонтні роботи на високовольтній лінії електропередач, повідомляють у Балаклійській міській військовій адміністрації.

Електрики не буде на площі Ростовцева, частині вулиці Соборної (від площі Ростовцева до 110), вулиці Жовтневій, частині вулиці Центральної, вулиці 8 Березня та інших.

Також без електропостачання залишиться водозабір, але вода подаватиметься в аварійному режимі за допомогою генератора.