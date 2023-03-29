Пів міста на Харківщині в четвер на п’ять годин залишиться без світла
30 березня з 10:00 до 15:00 буде відсутнє електропостачання близько 50% міста Балаклія.
Причина – ремонтні роботи на високовольтній лінії електропередач, повідомляють у Балаклійській міській військовій адміністрації.
Електрики не буде на площі Ростовцева, частині вулиці Соборної (від площі Ростовцева до 110), вулиці Жовтневій, частині вулиці Центральної, вулиці 8 Березня та інших.
Також без електропостачання залишиться водозабір, але вода подаватиметься в аварійному режимі за допомогою генератора.
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Ви читали новину: «Пів міста на Харківщині в четвер на п’ять годин залишиться без світла»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 22:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "30 березня з 10:00 до 15:00 буде відсутнє електропостачання близько 50% міста Балаклія.".