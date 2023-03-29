В ХОВА распорядились завершать отопительный сезон на Харьковщине (документ)

Начальник ХОВА Олег Синегубов подписал распоряжение о завершении отопительного сезона. Документ опубликовали на официальном сайте областной военной администрации.

«Рекомендовать военным администрациям населенных пунктов и органам местного самоуправления принять решение об окончании отопительного периода 2022-2023 годов с учетом климатических условий, согласно со строительными нормами и правилами, правилами технической эксплуатации тепловых установок и сетей, государственными санитарными нормами и правилами, не ранее чем когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха будет превышать +8°C», — сказано в распоряжении.

Распоряжение подписано 28 марта. Отметим, что, по прогнозу синоптиков, начиная с 29 марта в температура в Харькове и области будет снижаться. В ближайшие две ночи ожидаются морозы — до -4°C. Повышаться температура воздуха начнет с субботы, 31 марта, а ощутимо теплее станет в воскресенье, 1 апреля, когда днем ожидают 10-12 градусов тепла.