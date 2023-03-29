У ХОВА розпорядилися завершувати опалювальний сезон на Харківщині (документ)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов підписав розпорядження про завершення опалювального сезону. Документ опублікували на офіційному сайті обласної військової адміністрації.

“Рекомендувати військовим адміністраціям населених пунктів та органам місцевого самоврядування прийняти рішення про закінчення опалювального періоду 2022-2023 років з урахуванням кліматичних умов, згідно з будівельними нормами та правилами, правилами технічної експлуатації теплових установок та мереж, державними санітарними нормами та правилами, не раніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищуватиме +8°C”, — йдеться в розпорядженні.

Розпорядження підписано 28 березня. Зазначимо, що, за прогнозом синоптиків, починаючи з 29 березня, температура в Харкові та області знижуватиметься. У найближчі дві ночі можливі морози – до -4°C. Підвищуватиметься температура повітря з суботи, 31 березня, а відчутно тепліше стане в неділю, 1 квітня, коли вдень очікують 10-12 градусів тепла.