Пасхальная корзина. Стоимость декора для пасок и красок для яиц в Харькове
В департаменте административных услуг и потребительского рынка горсовета проанализировали цены в Харькове на пасхальный декор.
По данным мэрии Харькова, сахарные посыпки в зависимости от массы и вида стоят от 3 грн за 15 г до 63 грн за 110 г. Наборы кондитерских декораций — от 14 до 38 гривен за 75 г.
Также для декорирования куличей можно использовать кокосовую стружку – 17 грн за 40 г, сахарную пудру можно купить от 10,50 грн за 80 г, кружево стоит 43 грн (набор из 3 штук).
Цены на пищевые красители для яиц зависят от торговой марки, вида и количества красителей в наборе, подчеркнули в горсовете. Цена таких красителей колеблется от 6,69 до 34,29 грн.
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2023 в 13:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В департаменте административных услуг и потребительского рынка горсовета проанализировали цены в Харькове на пасхальный декор.".