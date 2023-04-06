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Пасхальная корзина. Стоимость декора для пасок и красок для яиц в Харькове

Общество 13:42   06.04.2023
Виктория Яковенко
Пасхальная корзина. Стоимость декора для пасок и красок для яиц в Харькове

В департаменте административных услуг и потребительского рынка горсовета проанализировали цены в Харькове на пасхальный декор.

По данным мэрии Харькова, сахарные посыпки в зависимости от массы и вида стоят от 3 грн за 15 г до 63 грн за 110 г. Наборы кондитерских декораций — от 14 до 38 гривен за 75 г.

Также для декорирования куличей можно использовать кокосовую стружку – 17 грн за 40 г, сахарную пудру можно купить от 10,50 грн за 80 г, кружево стоит 43 грн (набор из 3 штук).

Цены на пищевые красители для яиц зависят от торговой марки, вида и количества красителей в наборе, подчеркнули в горсовете. Цена таких красителей колеблется от 6,69 до 34,29 грн.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 апреля 2023 в 13:42;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В департаменте административных услуг и потребительского рынка горсовета проанализировали цены в Харькове на пасхальный декор.".