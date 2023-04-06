Великодній кошик. Вартість декору для пасок та фарб для яєць у Харкові
У департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку міськради проаналізували ціни у Харкові на великодній декор.
За даними мерії Харкова, цукрові посипки залежно від маси та виду коштують від 3 грн за 15 г до 63 грн за 110 г. Набори кондитерських декорацій — від 14 до 38 грн, глазур для паски (біла та кольорова) – від 7 до 17 гривень за 75 г.
Також для декорування пасок можна використовувати кокосову стружку – 17 грн за 40 г, цукрову пудру від 10,50 грн за 80 г, мереживо коштує 43 грн (набір з 3 шт).
Ціни на харчові барвники для яєць залежать від торгової марки, виду та кількості барвників у наборі. Ціна таких барвників коливається від 6,69 грн до 34,29 грн.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2023 в 13:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку міськради проаналізували ціни у Харкові на великодній декор.".