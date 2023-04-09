Накануне Вербного воскресенья на Харьковщине неизвестные разбили окно в церкве

В помещении столовой Преображенского прихода Украинской греко-католической церкви в Лозовой неизвестные разбили окно.

О нападении сообщил настоятель церкви Вячелав Труш. По словам священнослужителя, в окно бросили два камня. На место вызвали наряд полиции.

От помощи в восстановлении окна Труш отказался.

«Стекло есть. Просто неприятно», — добавил священнослужитель.