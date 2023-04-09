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Накануне Вербного воскресенья на Харьковщине неизвестные разбили окно в церкве

Общество 12:03   09.04.2023
Виктория Яковенко
Накануне Вербного воскресенья на Харьковщине неизвестные разбили окно в церкве Фото: ТРК «Лозовая»

В помещении столовой Преображенского прихода Украинской греко-католической церкви в Лозовой неизвестные разбили окно.

О нападении сообщил настоятель церкви Вячелав Труш. По словам священнослужителя, в окно бросили два камня. На место вызвали наряд полиции.

От помощи в восстановлении окна Труш отказался.

«Стекло есть. Просто неприятно», — добавил священнослужитель.

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Фото: ТРК «Лозовая»

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Автор: Виктория Яковенко

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Накануне Вербного воскресенья на Харьковщине неизвестные разбили окно в церкве

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В помещении Преображенского прихода Украинской греко-католической церкви в Лозовой неизвестные разбили окно.".