Накануне Вербного воскресенья на Харьковщине неизвестные разбили окно в церкве
Фото: ТРК «Лозовая»
В помещении столовой Преображенского прихода Украинской греко-католической церкви в Лозовой неизвестные разбили окно.
О нападении сообщил настоятель церкви Вячелав Труш. По словам священнослужителя, в окно бросили два камня. На место вызвали наряд полиции.
От помощи в восстановлении окна Труш отказался.
«Стекло есть. Просто неприятно», — добавил священнослужитель.
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2023 в 12:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В помещении Преображенского прихода Украинской греко-католической церкви в Лозовой неизвестные разбили окно.".