Напередодні Вербної неділі на Харківщині невідомі розбили вікно в церкві

В приміщенні їдальні Преображенської парафії Української греко-католицької церкви у Лозовій невідомі розбили вікно.

Про напад повідомив настоятель церкви В’ячеслав Труш. За словами священнослужителя, у вікно кинули два каміння. На місце викликали наряд поліції.

Від допомоги у відновленні вікна Труш відмовився.

“Скло є. Просто неприємно”, – заявив священнослужитель.