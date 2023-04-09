Напередодні Вербної неділі на Харківщині невідомі розбили вікно в церкві
Фото: ТРК “Лозова”
В приміщенні їдальні Преображенської парафії Української греко-католицької церкви у Лозовій невідомі розбили вікно.
Про напад повідомив настоятель церкви В’ячеслав Труш. За словами священнослужителя, у вікно кинули два каміння. На місце викликали наряд поліції.
Від допомоги у відновленні вікна Труш відмовився.
“Скло є. Просто неприємно”, – заявив священнослужитель.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2023 в 12:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В приміщенні їдальні Преображенської парафії Української греко-католицької церкви у Лозовій невідомі розбили вікно.".