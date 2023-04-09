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Напередодні Вербної неділі на Харківщині невідомі розбили вікно в церкві

Суспільство 12:03   09.04.2023
Вікторія Яковенко
Напередодні Вербної неділі на Харківщині невідомі розбили вікно в церкві Фото: ТРК “Лозова”

В приміщенні їдальні Преображенської парафії Української греко-католицької церкви у Лозовій невідомі розбили вікно.

Про напад повідомив настоятель церкви В’ячеслав Труш. За словами священнослужителя, у вікно кинули два каміння. На місце викликали наряд поліції.

Від допомоги у відновленні вікна Труш відмовився.

“Скло є. Просто неприємно”, – заявив священнослужитель.

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Фото: ТРК “Лозова”

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Автор: Вікторія Яковенко

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Напередодні Вербної неділі на Харківщині невідомі розбили вікно в церкві

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2023 в 12:03;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В приміщенні їдальні Преображенської парафії Української греко-католицької церкви у Лозовій невідомі розбили вікно.".