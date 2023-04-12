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Дневной обстрел: в учебном заведении на Харьковщине тушили масштабный пожар

Происшествия 22:48   12.04.2023
Елена Нагорная
Дневной обстрел: в учебном заведении на Харьковщине тушили масштабный пожар Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В результате вражеского обстрела приграничного села Гатище Чугуевского района Харьковской области днем 12 апреля произошел пожар в здании местного филиала Волчанского лицея №1.

Сообщение о возгорании поступило на номер «101» в 17:33, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«В двухэтажном здании Гатищенского филиала Волчанского лицея №1 на первом этаже горело помещение учебного класса на площади 100 квадратных метров. Уже в 18:09 спасатели ликвидировали пожар. Пострадавших нет», — рассказали чрезвычайники.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 22:48;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеского обстрела приграничного села Гатище Чугуевского района Харьковской области днем 12 апреля произошел пожар в здании местного филиала Волчанского лицея №1.".