Дневной обстрел: в учебном заведении на Харьковщине тушили масштабный пожар
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
В результате вражеского обстрела приграничного села Гатище Чугуевского района Харьковской области днем 12 апреля произошел пожар в здании местного филиала Волчанского лицея №1.
Сообщение о возгорании поступило на номер «101» в 17:33, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«В двухэтажном здании Гатищенского филиала Волчанского лицея №1 на первом этаже горело помещение учебного класса на площади 100 квадратных метров. Уже в 18:09 спасатели ликвидировали пожар. Пострадавших нет», — рассказали чрезвычайники.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Читайте также: Село Кучеровка на Харьковщине вновь было под ударом армии РФ: произошел пожар
Новости по теме:
Вы читали новость: «Дневной обстрел: в учебном заведении на Харьковщине тушили масштабный пожар»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 22:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеского обстрела приграничного села Гатище Чугуевского района Харьковской области днем 12 апреля произошел пожар в здании местного филиала Волчанского лицея №1.".