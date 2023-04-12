Дневной обстрел: в учебном заведении на Харьковщине тушили масштабный пожар

В результате вражеского обстрела приграничного села Гатище Чугуевского района Харьковской области днем 12 апреля произошел пожар в здании местного филиала Волчанского лицея №1.

Сообщение о возгорании поступило на номер «101» в 17:33, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«В двухэтажном здании Гатищенского филиала Волчанского лицея №1 на первом этаже горело помещение учебного класса на площади 100 квадратных метров. Уже в 18:09 спасатели ликвидировали пожар. Пострадавших нет», — рассказали чрезвычайники.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области