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Денний обстріл: у навчальному закладі на Харківщині гасили масштабну пожежу

Події 22:48   12.04.2023
Олена Нагорна
Денний обстріл: у навчальному закладі на Харківщині гасили масштабну пожежу

Внаслідок ворожого обстрілу прикордонного села Гатище Чугуївського району Харківської області вдень 12 квітня сталася пожежа в будівлі місцевої філії Вовчанського ліцею №1.

Повідомлення про загоряння надійшло на номер “101” о 17:33, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

“У двоповерховій будівлі Гатищенської філії Вовчанського ліцею №1 на першому поверсі горіло приміщення навчального класу на площі 100 квадратних метрів. Уже о 18:09 рятувальники ліквідували пожежу. Постраждалих немає”, – розповіли надзвичайники.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 22:48;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожого обстрілу прикордонного села Гатище Чугуївського району Харківської області вдень 12 квітня сталася пожежа в будівлі місцевої філії Вовчанського ліцею №1.".