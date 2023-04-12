Денний обстріл: у навчальному закладі на Харківщині гасили масштабну пожежу
Внаслідок ворожого обстрілу прикордонного села Гатище Чугуївського району Харківської області вдень 12 квітня сталася пожежа в будівлі місцевої філії Вовчанського ліцею №1.
Повідомлення про загоряння надійшло на номер “101” о 17:33, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.
“У двоповерховій будівлі Гатищенської філії Вовчанського ліцею №1 на першому поверсі горіло приміщення навчального класу на площі 100 квадратних метрів. Уже о 18:09 рятувальники ліквідували пожежу. Постраждалих немає”, – розповіли надзвичайники.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 22:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожого обстрілу прикордонного села Гатище Чугуївського району Харківської області вдень 12 квітня сталася пожежа в будівлі місцевої філії Вовчанського ліцею №1.".