Село Кучерівка на Харківщині знову було під ударом армії РФ: сталася пожежа
Вдень 12 квітня в селі Кучерівка Куп’янського району Харківської області сталася пожежа, спричинена ворожим артилерійським обстрілом.
Повідомлення про займання надзвичайники отримали близько 15-ї години, розповіли в ГУ ДСНС України в Харківській області.
На території приватного домоволодіння зайнялася господарська споруда, площа пожежі становила близько 20 квадратних метрів. Загоряння повністю загасили менш ніж за годину. Постраждалих немає.
На місці події працювали 15 осіб особового складу та три одиниці техніки ДСНС.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
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Нагадаємо, що внаслідок обстрілу села Кучерівка 10 квітня було зруйновано підприємство.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 20:21;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 12 квітня в селі Кучерівка Куп’янського району Харківської області сталася пожежа, спричинена ворожим артилерійським обстрілом.".