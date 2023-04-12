Село Кучеровка на Харьковщине вновь было под ударом армии РФ: произошел пожар

Днем 12 апреля в селе Кучеровка Купянского района Харьковской области произошел пожар, вызванный вражеским артиллерийским обстрелом.

Сообщение о возгорании чрезвычайники получили около 15 часов, рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На территории частного домовладения загорелась хозяйственная постройка, площадь пожара составляла около 20 квадратных метров. Возгорание полностью потушили менее чем за час. Пострадавших нет.

На месте происшествия работали 15 человек личного состава и 3 единицы техники ГСЧС.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Напомним, что в результате обстрелов села Кучеровка 10 апреля было разрушено предприятие.