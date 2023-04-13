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Кот Пумыч, спасенный нацгвардейцами в Кременной, обрел дом в Харькове (фото)

Общество 12:59   13.04.2023
Елена Нагорная
Кот Пумыч, спасенный нацгвардейцами в Кременной, обрел дом в Харькове (фото)

Черного котика Пумыча, которого в городе Кременная Луганской области спасли украинские защитники, забрала харьковчанка Ирина.

«История Пумыча напомнила девушке о папе, который в составе ВСУ сейчас работает на самых горячих точках фронта», — сообщают в группе «Порятунок тварин. Харків».


Фото: «Порятунок тварин. Харків»

Как сообщалось ранее, в Кременной украинские военные ухаживали за мурлыкой в перерывах между тяжелыми боями, а тот, в свою очередь, был для них моральной поддержкой. Один из бойцов по имени Андрей пытался эвакуировать своего пушистого побратима даже несмотря на ранение. Он вывез Пумыча в Славянск, а оттуда волонтеры доставили кота в Харьков.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 12:59;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Черного котика Пумыча, которого в городе Кременная Луганской области спасли украинские защитники, забрала харьковчанка Ирина.".