Кот Пумыч, спасенный нацгвардейцами в Кременной, обрел дом в Харькове (фото)

Черного котика Пумыча, которого в городе Кременная Луганской области спасли украинские защитники, забрала харьковчанка Ирина.

«История Пумыча напомнила девушке о папе, который в составе ВСУ сейчас работает на самых горячих точках фронта», — сообщают в группе «Порятунок тварин. Харків».



Фото: «Порятунок тварин. Харків»

Как сообщалось ранее, в Кременной украинские военные ухаживали за мурлыкой в перерывах между тяжелыми боями, а тот, в свою очередь, был для них моральной поддержкой. Один из бойцов по имени Андрей пытался эвакуировать своего пушистого побратима даже несмотря на ранение. Он вывез Пумыча в Славянск, а оттуда волонтеры доставили кота в Харьков.