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Кіт Пумич, врятований нацгвардійцями у Кремінній, знайшов дім у Харкові (фото)

Суспільство 12:59   13.04.2023
Олена Нагорна
Кіт Пумич, врятований нацгвардійцями у Кремінній, знайшов дім у Харкові (фото)

Чорного котика Пумича, якого в місті Кремінна Луганської області врятували українські захисники, забрала харків’янка Ірина.

“Історія Пумича нагадала дівчині про тата, який у складі ЗСУ зараз працює на найгарячіших точках фронту”, – повідомляють у групі “Порятунок тварин. Харків”.


Фото: “Порятунок тварин. Харків”

Як повідомлялося раніше, у Кремінній українські військові доглядали за мурчиком у перервах між важкими боями, а той, своєю чергою, був для них моральною підтримкою. Один із бійців на ім’я Андрій намагався евакуювати свого пухнастого побратима навіть попри поранення. Він вивіз Пумича у Слов’янськ, а звідти волонтери доправили кота в Харків.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 12:59;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чорного котика Пумича, якого в місті Кремінна Луганської області врятували українські захисники, забрала харків’янка Ірина.".