Кіт Пумич, врятований нацгвардійцями у Кремінній, знайшов дім у Харкові (фото)

Чорного котика Пумича, якого в місті Кремінна Луганської області врятували українські захисники, забрала харків’янка Ірина.

“Історія Пумича нагадала дівчині про тата, який у складі ЗСУ зараз працює на найгарячіших точках фронту”, – повідомляють у групі “Порятунок тварин. Харків”.



Фото: “Порятунок тварин. Харків”

Як повідомлялося раніше, у Кремінній українські військові доглядали за мурчиком у перервах між важкими боями, а той, своєю чергою, був для них моральною підтримкою. Один із бійців на ім’я Андрій намагався евакуювати свого пухнастого побратима навіть попри поранення. Він вивіз Пумича у Слов’янськ, а звідти волонтери доправили кота в Харків.