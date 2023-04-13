Кіт Пумич, врятований нацгвардійцями у Кремінній, знайшов дім у Харкові (фото)
Чорного котика Пумича, якого в місті Кремінна Луганської області врятували українські захисники, забрала харків’янка Ірина.
“Історія Пумича нагадала дівчині про тата, який у складі ЗСУ зараз працює на найгарячіших точках фронту”, – повідомляють у групі “Порятунок тварин. Харків”.
Фото: “Порятунок тварин. Харків”
Як повідомлялося раніше, у Кремінній українські військові доглядали за мурчиком у перервах між важкими боями, а той, своєю чергою, був для них моральною підтримкою. Один із бійців на ім’я Андрій намагався евакуювати свого пухнастого побратима навіть попри поранення. Він вивіз Пумича у Слов’янськ, а звідти волонтери доправили кота в Харків.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 12:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чорного котика Пумича, якого в місті Кремінна Луганської області врятували українські захисники, забрала харків’янка Ірина.".