Кровь спасает бойцов: в Харькове и области срочно требуются доноры
В Харькове снова закончилась кровь первой, второй, третьей и четвертой групп отрицательного резус-фактора.
«Срочно нужны все отрицательные группы крови. Ваша красная спасает бойцов на фронте. Станьте донором, пожалуйста», — пишут на странице Харьковского областного центра службы крови в Facebook.
Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366 (телефон +38 095 570 47 66). Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу — с 8:00 до 13:00. Предварительно записываться не нужно, однако при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії».
Донорами не могут быть лица до 18 лет, люди с хроническими заболеваниями, а также те, которые в течение полугода делали тату или операции.
Напомним, в прошлый раз доноров крови с негативным резус-фактором искали 29 марта.
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 22:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове снова закончилась кровь первой, второй, третьей и четвертой групп отрицательного резус-фактора.".