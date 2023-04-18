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Кров рятує бійців: у Харкові та області терміново потрібні донори

Суспільство 22:45   18.04.2023
Олена Нагорна
Кров рятує бійців: у Харкові та області терміново потрібні донори

У Харкові знову закінчилася кров першої, другої, третьої та четвертої груп негативного резус-фактора.

“Терміново потрібні всі негативні групи крові. Ваша червона рятує бійців на фронті. Станьте донором, будь ласка”, – закликають на сторінці Харківського обласного центру служби крові у Facebook.

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366 (телефон +38 095 570 47 66). Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Попередньо записуватися не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у “Дії”.

Донорами не можуть бути особи віком до 18 років, люди з хронічними захворюваннями, а також ті, які протягом пів року робили тату чи операції.

Нагадаємо, минулого разу донорів крові з негативним резус-фактором шукали 29 березня.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 22:45;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові знову закінчилася кров першої, другої, третьої та четвертої груп негативного резус-фактора.".