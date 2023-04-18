Кров рятує бійців: у Харкові та області терміново потрібні донори
У Харкові знову закінчилася кров першої, другої, третьої та четвертої груп негативного резус-фактора.
“Терміново потрібні всі негативні групи крові. Ваша червона рятує бійців на фронті. Станьте донором, будь ласка”, – закликають на сторінці Харківського обласного центру служби крові у Facebook.
Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366 (телефон +38 095 570 47 66). Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Попередньо записуватися не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у “Дії”.
Донорами не можуть бути особи віком до 18 років, люди з хронічними захворюваннями, а також ті, які протягом пів року робили тату чи операції.
Нагадаємо, минулого разу донорів крові з негативним резус-фактором шукали 29 березня.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 22:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові знову закінчилася кров першої, другої, третьої та четвертої груп негативного резус-фактора.".