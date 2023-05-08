Таджики и узбеки. На войну в Украине рф набирает мигрантов из Центральной Азии
Трудовых мигрантов из Средней Азии заманивают на войну против Украины высокими зарплатами и упрощенным получением гражданства рф, утверждают в британской разведке, сообщила DW.
Российские вербовщики развернули агитацию в мечетях и иммиграционных центрах, и набирают там трудовых мигрантов из стран Средней Азии в армию, говорится в сообщении военной разведки Великобритании.
«В иммиграционных центрах персонал, говорящий на таджикском и узбекском языках, регулярно пытается вербовать мигрантов», — отмечают в британском министерстве обороны.
Рекрутеры предлагают мигрантам за регистрацию 2390 долларов и ежемесячную зарплату до 4160 долларов. Еще людям обещают ускоренное получение гражданства рф – от 6 месяцев до одного года вместо обычных 5 лет.
«Высокая месячная зарплата и бонусы за регистрацию убедят некоторых трудовых мигрантов зарегистрироваться. Этих новобранцев, вероятно, отправляют на украинские передовые, где чрезвычайно высок уровень потерь», — считают в британской разведке.
В ведомстве считают, что за счет мигрантов минобороны рф избегает открытой обязательной мобилизации и выполняет план по набору 400 тысяч человек для войны в Украине. Так россияне пытаются минимизировать внутренние противоречия, отмечают разведчики.
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 14:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трудовых мигрантов из Средней Азии заманивают на войну против Украины высокими зарплатами и упрощенным получением гражданства рф, утверждают в британской разведке, сообщила DW.".