Таджики й узбеки. На війну в Україну рф набирає мігрантів з Центральної Азії

Трудових мігрантів із Середньої Азії заманюють на війну проти України високими зарплатами та спрощеним отриманням громадянства рф, стверджують у британській розвідці, повідомила DW .

Російські вербувальники розгорнули агітацію у мечетях та імміграційних центрах, та набирають там трудових мігрантів з країн Середньої Азії до війська, йдеться у повідомленні військової розвідки Великобританії.

“В імміграційних центрах персонал, який розмовляє таджицькою та узбецькою мовами, регулярно намагається вербувати мігрантів”, – зазначається у повідомленні у Twitter британського міністерства оборони.

Рекрут ери пропонують мігрантам за реєстрацію 2390 доларів і щомісячну зарплатню до 4160 доларів. Ще людям обіцяють прискорене отримання громадянства рф – від 6 місяців до одного року замість звичайних 5 років.

“Висока місячна зарплата та бонуси за реєстрацію спонукатимуть деяких трудових мігрантів зареєструватися. Цих новобранців, ймовірно, відправляють на українські передові, де надзвичайно високий рівень втрат”, – вважають у британській розвідці.

У відомстві вважають, що за рахунок мігрантів міноборони рф уникає відкритої обов’язкової мобілізації та виконує план із набору 400 тисяч людей для війни в Україні. Таким чином росіяни намагаються мінімізувати внутрішні протиріччя, зазначають розвідники.