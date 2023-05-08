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Таджики й узбеки. На війну в Україну рф набирає мігрантів з Центральної Азії

Світ 14:46   08.05.2023
Оксана Якушко
Таджики й узбеки. На війну в Україну рф набирає мігрантів з Центральної Азії

Трудових мігрантів із Середньої Азії заманюють на війну проти України високими зарплатами та спрощеним отриманням громадянства рф, стверджують у британській розвідці, повідомила DW .

Російські вербувальники розгорнули агітацію у мечетях та імміграційних центрах, та набирають там трудових мігрантів з країн Середньої Азії до війська, йдеться у повідомленні військової розвідки Великобританії.

“В імміграційних центрах персонал, який розмовляє таджицькою та узбецькою мовами, регулярно намагається вербувати мігрантів”, – зазначається у повідомленні у Twitter британського міністерства оборони.

Рекрут ери пропонують мігрантам за реєстрацію 2390 доларів і щомісячну зарплатню до 4160 доларів. Ще людям обіцяють прискорене отримання громадянства рф – від 6 місяців до одного року замість звичайних 5 років.

“Висока місячна зарплата та бонуси за реєстрацію спонукатимуть деяких трудових мігрантів зареєструватися. Цих новобранців, ймовірно, відправляють на українські передові, де надзвичайно високий рівень втрат”, – вважають у британській розвідці.

У відомстві вважають, що за рахунок мігрантів міноборони рф уникає відкритої обов’язкової мобілізації та виконує план із набору 400 тисяч людей для війни в Україні. Таким чином росіяни намагаються мінімізувати внутрішні протиріччя, зазначають розвідники.

Читайте також: Без мобілізації рф не зможе навіть “скромно” наступати – розвідка США

Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Світ, Суспільство, Україна; Теги: , , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 14:46;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трудових мігрантів із Середньої Азії заманюють на війну проти України високими зарплатами та спрощеним отриманням громадянства рф, стверджують у британській розвідці, повідомила DW .".