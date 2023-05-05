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Без мобілізації Росія не зможе навіть “скромно” наступати – розвідка США

Події 11:59   05.05.2023
Авріл Хейнс
директорка національної розвідки США
Без мобілізації Росія не зможе навіть “скромно” наступати – розвідка США Фото: Радіо Свобода

Якщо Росія не ініціює обов’язкову мобілізацію і не забезпечить суттєвих постачань сторонніх боєприпасів, крім постачань з Ірану та інших країн, які вже існують, їм усе важче буде підтримувати навіть скромні наступальні операції.

Автор: Авріл Хейнс, директорка національної розвідки США

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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2023 в 11:59;

    • Кореспондент Авріл Хейнс, директорка національної розвідки США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо Росія не ініціює обов’язкову мобілізацію і не забезпечить суттєвих постачань сторонніх боєприпасів, крім постачань з Ірану та інших країн,…".