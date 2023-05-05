Без мобилизации Россия не сможет даже «скромно» наступать — разведка США
Фото: Радио Свобода
Если Россия не инициирует обязательную мобилизацию и не обеспечит существенные поставки сторонних боеприпасов, помимо существующих поставок из Ирана и других стран, им будет все труднее поддерживать даже скромные наступательные операции.
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 11:59;
Корреспондент Аврил Хейнс, директор национальной разведки США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если Россия не инициирует обязательную мобилизацию и не обеспечит существенные поставки сторонних боеприпасов, помимо существующих поставок из Ирана и других…".