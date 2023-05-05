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Армия РФ не сможет провести «значительное наступление» в 2023 — разведка США

Мир 07:56   05.05.2023
Оксана Горун
Армия РФ не сможет провести «значительное наступление» в 2023 — разведка США Фото: Радио Свобода

Директор национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что что РФ будет все труднее поддерживать «даже скромные наступательные операции».

Информацию, озвученную Хейнс во время доклада в сенатском комитете по вооруженным силам, цитирует Институт изучения войны (ISW).

«Директор национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что российские силы, вероятно, не смогут провести «значительное наступление» в 2023 году из-за нехватки боеприпасов и живой силы, независимо от успеха украинского контрнаступления.4 мая Хейнс свидетельствовала в сенатском комитете по вооруженным силам, что России будет все труднее поддерживать «даже скромные наступательные операции», если Кремль не инициирует обязательную мобилизацию или не получит сторонние поставки боеприпасов в дополнение к существующим поставкам из Ирана и других  неуказанных стран», — отметили в ISW.

При этом руководительница разведки считает, что Путин «вероятно» в краткосрочной перспективе сократил свои цели в Украине, остановившись на укреплении контроля над уже оккупированными территориями. Вероятность того, что РФ пойдет на переговоры, в США оценивают как низкую.

«Заявления Хейнс подтверждают и расширяют предыдущие оценки ISW о том, что российские силы не в состоянии проводить крупномасштабные одновременные наступательные кампании на нескольких направлениях», — отметили в актуальной сводке Института изучения войны.

На данный момент, по данным ISW, активные бои продолжаются на Донбассе. При этом победные реляции россиян о неком продвижении  в Бахмуте аналитики не подтверждают.

«ISW до сих пор не наблюдал визуальных подтверждений дальнейшего продвижения россиян в городе», — констатировали в Институте изучения войны.

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При этом там сообщили, что Силы обороны Украины провели ограниченную контратаку к юго-западу от Бахмута.

«Геолокационные кадры, опубликованные 3 мая, показывают, что украинские силы, вероятно, предприняли контратаку к северо-западу от Курдюмовки (14 км к юго-западу от Бахмута) и немного продвинулись в этом районе. Ограниченный характер вероятного украинского наступления предполагает, что контратака была локальной тактической операцией», — считают аналитики.

Также движение есть на фронте под Авдеевкой. На других направлениях пока радикальных изменений нет. На Купянском российские войска обороняются от действий украинских ДРГ, идут взаимные обстрелы и разведывательные действия.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Украина; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 07:56;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Директор национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что что РФ будет все труднее поддерживать «даже скромные наступательные операции»".