Армія РФ не зможе провести “значний наступ” у 2023 році – розвідка США

Директорка національної розвідки США Авріл Хейнс заявила, що РФ усе важче буде підтримувати “навіть скромні наступальні операції”.

Інформацію, озвучену Хейнс під час доповіді в сенатському комітеті збройних сил, цитує Інститут вивчення війни (ISW).

“Директорка національної розвідки США Авріл Хейнс заявила, що російські війська, ймовірно, не зможуть провести “значний наступ” у 2023 році через брак боєприпасів і живої сили, незалежно від успіху українського контрнаступу. 4 травня Хейнс свідчила Комітету Сенату у справах збройних сил, що Росії буде дедалі складніше підтримувати “навіть скромні наступальні операції”, якщо Кремль не розпочне обов’язкову мобілізацію або не отримає стороннього постачання боєприпасів на додаток до того, що існує – з Ірану та інших невизначених країн”, – зазначили в ISW.

При цьому керівниця розвідки вважає, що Путін “ймовірно” у короткостроковій перспективі скоротив свої цілі в Україні, зупинившись на зміцненні контролю над уже окупованими територіями. Імовірність того, що РФ піде на переговори, у США оцінюють як низьку.

“Заяви Хейнс підтверджують і розширюють попередні оцінки ISW про те, що російські сили не здатні проводити широкомасштабні одночасні наступальні кампанії на кількох напрямках”, – зазначили в актуальному зведенні Інституту вивчення війни.

На цей час, за даними ISW, активні бої продовжуються на Донбасі. При цьому переможні реляції росіян про певний поступ у Бахмуті аналітики не підтверджують.

“ISW ще не спостерігав візуального підтвердження подальшого просування росіян у місті”, – констатували в Інституті вивчення війни.

При цьому повідомили, що Сили оборони України провели обмежену контратаку на південний захід від Бахмута.

“Геолокаційні кадри, опубліковані 3 травня, показують, що українські сили, ймовірно, здійснили контратаку на північний захід від Курдюмівки (14 км на південний захід від Бахмута) і трохи просунулися в цьому районі. Обмежений характер ймовірного українського наступу передбачає, що контратака була локальною тактичною операцією”, – вважають аналітики.

Також рух є на фронті під Авдіївкою. На інших напрямках поки що радикальних змін немає. На Куп’янському російські війська обороняються від дій українських ДРГ, йдуть взаємні обстріли та розвідувальні дії.