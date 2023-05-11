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Трехлетний мальчик сам сел в маршрутку в Харькове и уехал: мать недосмотрела

Общество 21:43   11.05.2023
Елена Нагорная
Трехлетний мальчик сам сел в маршрутку в Харькове и уехал: мать недосмотрела

В Харькове на конечной остановке маршрутки прохожие увидели трехлетнего мальчика без сопровождения взрослых и вызвали полицию.

Правоохранители выезжали на место и установили мать ребенка, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

38-летняя женщина рассказала полицейским, что недосмотрела за сыном, и он сам сел в маршрутку и потерялся. С матерью провели профилактическую беседу.


Фото: ГУ Нацполіції в Харківській області

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 21:43;

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