Трехлетний мальчик сам сел в маршрутку в Харькове и уехал: мать недосмотрела

В Харькове на конечной остановке маршрутки прохожие увидели трехлетнего мальчика без сопровождения взрослых и вызвали полицию.

Правоохранители выезжали на место и установили мать ребенка, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

38-летняя женщина рассказала полицейским, что недосмотрела за сыном, и он сам сел в маршрутку и потерялся. С матерью провели профилактическую беседу.



Фото: ГУ Нацполіції в Харківській області