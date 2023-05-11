Трехлетний мальчик сам сел в маршрутку в Харькове и уехал: мать недосмотрела
В Харькове на конечной остановке маршрутки прохожие увидели трехлетнего мальчика без сопровождения взрослых и вызвали полицию.
Правоохранители выезжали на место и установили мать ребенка, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
38-летняя женщина рассказала полицейским, что недосмотрела за сыном, и он сам сел в маршрутку и потерялся. С матерью провели профилактическую беседу.
Фото: ГУ Нацполіції в Харківській області
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- • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 21:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на конечной остановке маршрутки прохожие увидели трехлетнего мальчика без сопровождения взрослых и вызвали полицию.".