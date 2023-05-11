Трирічний хлопчик сам сів у маршрутку в Харкові і поїхав: мати недогледіла

У Харкові на кінцевій зупинці маршрутки перехожі побачили трирічного хлопчика без супроводу дорослих та викликали поліцію.

Правоохоронці виїжджали на місце та встановили матір дитини, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

38-річна жінка розповіла поліцейським, що недогледіла за сином, і він сам сів у маршрутку та загубився. З матір’ю провели профілактичну бесіду.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області