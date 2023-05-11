Трирічний хлопчик сам сів у маршрутку в Харкові і поїхав: мати недогледіла
У Харкові на кінцевій зупинці маршрутки перехожі побачили трирічного хлопчика без супроводу дорослих та викликали поліцію.
Правоохоронці виїжджали на місце та встановили матір дитини, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
38-річна жінка розповіла поліцейським, що недогледіла за сином, і він сам сів у маршрутку та загубився. З матір’ю провели профілактичну бесіду.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 21:43;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на кінцевій зупинці маршрутки перехожі побачили трирічного хлопчика без супроводу дорослих та викликали поліцію.".