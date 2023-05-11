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Трирічний хлопчик сам сів у маршрутку в Харкові і поїхав: мати недогледіла

Суспільство 21:43   11.05.2023
Елена Нагорная
Трирічний хлопчик сам сів у маршрутку в Харкові і поїхав: мати недогледіла

У Харкові на кінцевій зупинці маршрутки перехожі побачили трирічного хлопчика без супроводу дорослих та викликали поліцію.

Правоохоронці виїжджали на місце та встановили матір дитини, повідомляють  у ГУ Нацполіції у Харківській області.

38-річна жінка розповіла поліцейським, що недогледіла за сином, і він сам сів у маршрутку та загубився. З матір’ю провели профілактичну бесіду.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 21:43;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на кінцевій зупинці маршрутки перехожі побачили трирічного хлопчика без супроводу дорослих та викликали поліцію.".