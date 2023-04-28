У Харкові ледь не випала з вікна дитина: батько випив настоянку і заснув

У Слобідському районі Харкова близько 18-ї години 27 квітня небайдужий перехожий побачив у відкритому вікні на третьому поверсі хлопчика, який ледь тримався за раму. Чоловік звернувся по допомогу до патрульних.

Дитина стояла на підвіконні та будь-якої миті могла випасти з вікна, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Двері квартири ніхто не відчиняв, тому копи взяли у мешканців будинку простирадла і розгорнули їх під балконом, щоб упіймати дитину, якщо та не втримається.

Також на місце викликали бійців ДСНС. Коли надзвичайники почали розгортати драбину, щоб урятувати малюка, на балконі з’явився батько та зняв дитину з вікна.

Чоловік таки відчинив двері поліцейським і зізнався, що випив спиртовмісну настоянку і заснув, залишивши хлопчика без нагляду.

Патрульні розповіли про подію матері малюка, а також викликали інспекторів ювенальної превенції.