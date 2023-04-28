В Харькове чуть не выпал из окна ребенок: отец выпил настойку и уснул
В Слободском районе Харькова около 18-ти часов 27 апреля неравнодушный прохожий увидел в открытом окне на третьем этаже мальчика, который едва держался за раму. Мужчина обратился за помощью к патрульным.
Ребенок стоял на подоконнике и в любой момент мог выпасть из окна, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Дверь квартиры никто не открывал, поэтому копы взяли у жителей дома простыни и развернули их под балконом, чтобы поймать ребенка, если тот не удержится.
Также на место вызвали бойцов ГСЧС. Когда чрезвычайники начали разворачивать лестницу, чтобы спасти малыша, на балконе появился отец и снял ребенка с окна.
Мужчина таки открыл дверь полицейским и рассказал, что выпил спиртосодержащую настойку и уснул, оставив мальчика без присмотра.
Патрульные рассказали о происшествии матери малыша, а также вызвали инспекторов ювенальной превенции.
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 20:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Слободском районе Харькова около 18-ти часов 27 апреля неравнодушный прохожий увидел в открытом окне на третьем этаже мальчика, который едва держался за раму. Мужчина обратился за помощью к патрульным.".