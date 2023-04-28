В Харькове чуть не выпал из окна ребенок: отец выпил настойку и уснул

В Слободском районе Харькова около 18-ти часов 27 апреля неравнодушный прохожий увидел в открытом окне на третьем этаже мальчика, который едва держался за раму. Мужчина обратился за помощью к патрульным.

Ребенок стоял на подоконнике и в любой момент мог выпасть из окна, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Дверь квартиры никто не открывал, поэтому копы взяли у жителей дома простыни и развернули их под балконом, чтобы поймать ребенка, если тот не удержится.

Также на место вызвали бойцов ГСЧС. Когда чрезвычайники начали разворачивать лестницу, чтобы спасти малыша, на балконе появился отец и снял ребенка с окна.

Мужчина таки открыл дверь полицейским и рассказал, что выпил спиртосодержащую настойку и уснул, оставив мальчика без присмотра.

Патрульные рассказали о происшествии матери малыша, а также вызвали инспекторов ювенальной превенции.