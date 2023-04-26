Вылетел на встречку и проехал на красный: в Харькове поймали «героя соцсетей»
Фото: Алена Стрижак
Патрульные в Харькове разыскали водителя, который нарушил ПДД.
Об этом в Facebook сообщила начальница управления патрульной полиции в Харьковской области Алена Стрижак.
По ее словам, в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как водитель автомобиля Infinity выехал на встречную полосу и проехал перекресток на запрещенный красный сигнал светофора.
Полицейские разыскали нарушителя.
На водителя инспекторы составили административное постановление по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещенный сигнал светофора и нарушение правил расположения транспортных средств) КУпАП.
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 11:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные в Харькове разыскали водителя, который нарушил ПДД.".