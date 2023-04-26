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Вылетел на встречку и проехал на красный: в Харькове поймали «героя соцсетей»

Общество 11:23   26.04.2023
Виктория Яковенко
Вылетел на встречку и проехал на красный: в Харькове поймали «героя соцсетей» Фото: Алена Стрижак

Патрульные в Харькове разыскали водителя, который нарушил ПДД.

Об этом в Facebook сообщила начальница управления патрульной полиции в Харьковской области Алена Стрижак.

По ее словам, в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как водитель автомобиля Infinity выехал на встречную полосу и проехал перекресток на запрещенный красный сигнал светофора.

Полицейские разыскали нарушителя.

На водителя инспекторы составили административное постановление по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещенный сигнал светофора и нарушение правил расположения транспортных средств) КУпАП.

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Фото: Алена Стрижак

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 11:23;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные в Харькове разыскали водителя, который нарушил ПДД.".