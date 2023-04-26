Вылетел на встречку и проехал на красный: в Харькове поймали «героя соцсетей»

Патрульные в Харькове разыскали водителя, который нарушил ПДД.

Об этом в Facebook сообщила начальница управления патрульной полиции в Харьковской области Алена Стрижак.

По ее словам, в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как водитель автомобиля Infinity выехал на встречную полосу и проехал перекресток на запрещенный красный сигнал светофора.

Полицейские разыскали нарушителя.

На водителя инспекторы составили административное постановление по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещенный сигнал светофора и нарушение правил расположения транспортных средств) КУпАП.