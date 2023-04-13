Проехал на «красный» и засветился в соцсетях: в Харькове поймали нарушителя
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
В Харькове полиция разыскала водителя, который проехал на запрещенный сигнал светофора.
Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
«Очередное видео грубого правонарушения распространилось в сети. На нем видно, как водитель ВАЗ проезжает перекресток проспекта Гагарина и проспекта Героев Сталинграда на запрещенный сигнал светофора», — отметили правоохранители.
Нарушителя патрульные разыскали почти сразу. На мужчину полицейские составили административное постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещенный сигнал светофора) КУпАП.
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 14:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове полиция разыскала водителя, который проехал на запрещенный сигнал светофора.".