Проехал на «красный» и засветился в соцсетях: в Харькове поймали нарушителя

В Харькове полиция разыскала водителя, который проехал на запрещенный сигнал светофора.

Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Очередное видео грубого правонарушения распространилось в сети. На нем видно, как водитель ВАЗ проезжает перекресток проспекта Гагарина и проспекта Героев Сталинграда на запрещенный сигнал светофора», — отметили правоохранители.

Нарушителя патрульные разыскали почти сразу. На мужчину полицейские составили административное постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещенный сигнал светофора) КУпАП.