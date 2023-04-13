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Проїхав на “червоний” і засвітився у соцмережах: у Харкові зловили порушника

Суспільство 14:19   13.04.2023
Вікторія Яковенко
Проїхав на “червоний” і засвітився у соцмережах: у Харкові зловили порушника Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

У Харкові поліція розшукала водія, який проїхав на заборонений сигнал світлофора.

Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

«Чергове відео грубого правопорушення поширилось у мережі. На ньому видно, як водій авто ВАЗ проїжджає перехрестя проспекту Гагаріна та проспекту Героїв Сталінграду на заборонений сигнал світлофора», – зазначили правоохоронці.

Порушника патрульні розшукали майже одразу. На чоловіка поліцейські склали адміністративну постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонений сигнал світлофора) КУпАП.

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Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 14:19;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові поліція розшукала водія, який проїхав на заборонений сигнал світлофора.".