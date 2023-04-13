Проїхав на “червоний” і засвітився у соцмережах: у Харкові зловили порушника
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
У Харкові поліція розшукала водія, який проїхав на заборонений сигнал світлофора.
Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
«Чергове відео грубого правопорушення поширилось у мережі. На ньому видно, як водій авто ВАЗ проїжджає перехрестя проспекту Гагаріна та проспекту Героїв Сталінграду на заборонений сигнал світлофора», – зазначили правоохоронці.
Порушника патрульні розшукали майже одразу. На чоловіка поліцейські склали адміністративну постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонений сигнал світлофора) КУпАП.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 14:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові поліція розшукала водія, який проїхав на заборонений сигнал світлофора.".