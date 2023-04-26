Вилетів на зустрічку і проїхав на червоний: у Харкові піймали «героя соцмереж»

У Харкові патрульні розшукали водія, який порушив ПДР.

Про це у Facebook повідомила начальниця управління патрульної поліції в Харківській області Альона Стрижак.

За її словами, в соцмережах поширилось відео, на якому видно, як водій автомобіля Infinity здійснив рух смугою зустрічного руху та проїхав перехрестя на заборонений червоний сигнал світлофора.

Поліцейські розшукали порушника.

На водія інспектори склали адміністративну постанову за ч. 2 ст. 122 (проїзд на заборонений сигнал світлофора та порушення правил розташування транспортних засобів) КУпАП.