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Восстановление харьковского политеха: Минобразования выделило 2 млн грн

Общество 13:44   11.05.2023
Виктория Яковенко
Восстановление харьковского политеха: Минобразования выделило 2 млн грн Фото: пресс-служба НТУ «ХПИ»

Недавно Министерство образования и науки Украины выделило 2 млн. грн. на восстановление разрушенных обстрелами зданий НТУ «ХПИ» в Харькове.

1,35 млн. грн. из них решили направить на аварийно-восстановительные работы 2-го этажа спорткомплекса, где находится кафедра физического воспитания университета, сообщили в пресс-службе НТУ «ХПИ».

По данным Харьковского антикоррупционного центра, договор на проведение работ в здании спорткомплекса политех заключил с ООО «Стройуниверсал-2006».

В ХАЦ отметили, что договор заключен без проведения торгов.

Остальные деньги в вузе планируют направить на восстановление окон в поврежденных учебных корпусах университета на улице Веснина.

В целом убытки харьковского Политеха от вражеских обстрелов составляют около 1,5 млрд. грн. Больше всего пострадали спорткомплекс, в котором на 90% разрушены игровой зал и легкоатлетический манеж, учебный корпус У-4, частично повреждены 18 зданий, добавили в пресс-службе вуза.

Напомним, в результате ракетного удара по Харькову в ночь на 24 июня практически полностью был разрушен спорткомплекс НТУ «ХПИ» в Молодежном парке.

Читайте также: В Харькове разбирают руины разрушенного российскими ракетами спорткомплекса (фото, видео)

Автор: Виктория Яковенко

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    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Недавно Министерство образования и науки Украины выделило 2 млн. грн. на восстановление разрушенных обстрелами зданий НТУ «ХПИ» в Харькове.".