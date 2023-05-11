Відновлення харківського політеху: Міносвіти виділило 2 млн грн

Нещодавно Міністерство освіти і науки України виділило 2 млн. грн. на відновлення зруйнованих обстрілами будівель НТУ «ХПІ» у Харкові.

1,35 млн. грн. з них вирішили направити на аварійно-відновлювальні роботи 2-го поверху спорткомплексу, де знаходиться кафедра фізичного виховання університету, повідомили у пресслужбі вишу.

За даними Харківського антикорупційного центру, угоду на проведення робіт у будівлі спорткомплексу Політех уклав із ТОВ “Стройуніверсал-2006”.

У ХАЦ зазначили, що договір укладений без проведення торгів.

Решту грошей у виші планують направити на відновлення вікон у пошкоджених навчальних корпусах університету на вулиці Весніна.

Загалом збитки харківського Політеху від ворожих обстрілів складають близько 1,5 млрд. грн. Найбільше постраждали спорткомплекс, у якому на 90% зруйновані ігрова зала та легкоатлетичний манеж, навчальний корпус У-4, частково пошкоджено 18 будівель, додали у пресслужбі вишу.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Харкову в ніч проти 24 червня практично повністю було зруйновано спорткомплекс НТУ «ХПІ» у Молодіжному парку.