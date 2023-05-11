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Відновлення харківського політеху: Міносвіти виділило 2 млн грн

Суспільство 13:44   11.05.2023
Вікторія Яковенко
Відновлення харківського політеху: Міносвіти виділило 2 млн грн Фото: пресслужба НТУ “ХПІ”

Нещодавно Міністерство освіти і науки України виділило 2 млн. грн. на відновлення зруйнованих обстрілами будівель НТУ «ХПІ» у Харкові.

1,35 млн. грн. з них вирішили направити на аварійно-відновлювальні роботи 2-го поверху спорткомплексу, де знаходиться кафедра фізичного виховання університету, повідомили у пресслужбі вишу.

За даними Харківського антикорупційного центру, угоду на проведення робіт у будівлі спорткомплексу Політех уклав із ТОВ “Стройуніверсал-2006”.

У ХАЦ зазначили, що договір укладений без проведення торгів.

Решту грошей у виші планують направити на відновлення вікон у пошкоджених навчальних корпусах університету на вулиці Весніна.

Загалом збитки харківського Політеху від ворожих обстрілів складають близько 1,5 млрд. грн. Найбільше постраждали спорткомплекс, у якому на 90% зруйновані ігрова зала та легкоатлетичний манеж, навчальний корпус У-4, частково пошкоджено 18 будівель, додали у пресслужбі вишу.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Харкову в ніч проти 24 червня практично повністю було зруйновано спорткомплекс НТУ «ХПІ» у Молодіжному парку.

Читайте також: «Салтівський лід», спорткомплекс «ХПІ», «Акварена», спортивна школа «ХТЗ»: які спортивні об’єкти зруйновано в Харкові

Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 13:44;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нещодавно Міністерство освіти і науки України виділило 2 млн. грн. на відновлення зруйнованих обстрілами будівель НТУ «ХПІ» у Харкові.".