Відновлення харківського політеху: Міносвіти виділило 2 млн грн
Нещодавно Міністерство освіти і науки України виділило 2 млн. грн. на відновлення зруйнованих обстрілами будівель НТУ «ХПІ» у Харкові.
1,35 млн. грн. з них вирішили направити на аварійно-відновлювальні роботи 2-го поверху спорткомплексу, де знаходиться кафедра фізичного виховання університету, повідомили у пресслужбі вишу.
За даними Харківського антикорупційного центру, угоду на проведення робіт у будівлі спорткомплексу Політех уклав із ТОВ “Стройуніверсал-2006”.
У ХАЦ зазначили, що договір укладений без проведення торгів.
Решту грошей у виші планують направити на відновлення вікон у пошкоджених навчальних корпусах університету на вулиці Весніна.
Загалом збитки харківського Політеху від ворожих обстрілів складають близько 1,5 млрд. грн. Найбільше постраждали спорткомплекс, у якому на 90% зруйновані ігрова зала та легкоатлетичний манеж, навчальний корпус У-4, частково пошкоджено 18 будівель, додали у пресслужбі вишу.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Харкову в ніч проти 24 червня практично повністю було зруйновано спорткомплекс НТУ «ХПІ» у Молодіжному парку.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 13:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нещодавно Міністерство освіти і науки України виділило 2 млн. грн. на відновлення зруйнованих обстрілами будівель НТУ «ХПІ» у Харкові.".