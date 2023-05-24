Live
  • Среда 24.05.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.4
    • 🟢

На Харьковщине РФ разрушила 28 тыс объектов, половина из них – жилой фонд

Общество 16:35   24.05.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине РФ разрушила 28 тыс объектов, половина из них – жилой фонд Фото: Павел Велицкий

По состоянию на 24 мая зафиксировано, что российские захватчики разрушили в Харьковской области 28 тысяч объектов.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Сейчас – это уже 28 тысяч объектов, из них почти половина – жилой фонд. Это 4 тысячи многоэтажек — либо разрушены полностью, либо повреждены. Это 8,5 тысячи частных домов», — рассказал Синегубов.

Также, по данным Синегубова, в области есть населенные пункты, которые разрушены полностью.

«Это довольно небольшие села по 300, по 500 домохозяйств. Но поселка практически нет, его уже не существует. Конечно, мы будем его восстанавливать, как и все населённые пункты. Однако в первую очередь, мы должны зафиксировать и восстановить то, куда люди могут возвращаться», — отметил председатель ХОВА.

Также в регионе разрушены около 300 объектов медицины, 850 школьных и дошкольных учреждений. Все 23 высших учебных заведения в городе Харькове – повреждены, добавил Синегубов.

Также обстрелами разрушены 150 объектов административных и 92 промышленных предприятия.

Читайте также: В Харькове уже стартовала программа єВідновлення – Терехов

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

16:49
Без света из-за погоды осталась часть Балаклейской громады
16:35
На Харьковщине РФ разрушила 28 тыс объектов, половина из них – жилой фонд
16:23
Ударил 12 раз по голове. На Харьковщине мужчина забил до смерти знакомого
16:05
Синегубов объяснил, почему россияне «активизировались» на Харьковщине
15:40
Из ежедневно обстреливаемых населенных пунктов Купянщины вывезли всех детей

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине РФ разрушила 28 тыс объектов, половина из них – жилой фонд»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 16:35;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 24 мая зафиксировано, что российские захватчики разрушили в Харьковской области 28 тысяч объектов.".