На Харьковщине РФ разрушила 28 тыс объектов, половина из них – жилой фонд

По состоянию на 24 мая зафиксировано, что российские захватчики разрушили в Харьковской области 28 тысяч объектов.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Сейчас – это уже 28 тысяч объектов, из них почти половина – жилой фонд. Это 4 тысячи многоэтажек — либо разрушены полностью, либо повреждены. Это 8,5 тысячи частных домов», — рассказал Синегубов.

Также, по данным Синегубова, в области есть населенные пункты, которые разрушены полностью.

«Это довольно небольшие села по 300, по 500 домохозяйств. Но поселка практически нет, его уже не существует. Конечно, мы будем его восстанавливать, как и все населённые пункты. Однако в первую очередь, мы должны зафиксировать и восстановить то, куда люди могут возвращаться», — отметил председатель ХОВА.

Также в регионе разрушены около 300 объектов медицины, 850 школьных и дошкольных учреждений. Все 23 высших учебных заведения в городе Харькове – повреждены, добавил Синегубов.

Также обстрелами разрушены 150 объектов административных и 92 промышленных предприятия.