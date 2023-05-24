На Харьковщине РФ разрушила 28 тыс объектов, половина из них – жилой фонд
По состоянию на 24 мая зафиксировано, что российские захватчики разрушили в Харьковской области 28 тысяч объектов.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Сейчас – это уже 28 тысяч объектов, из них почти половина – жилой фонд. Это 4 тысячи многоэтажек — либо разрушены полностью, либо повреждены. Это 8,5 тысячи частных домов», — рассказал Синегубов.
Также, по данным Синегубова, в области есть населенные пункты, которые разрушены полностью.
«Это довольно небольшие села по 300, по 500 домохозяйств. Но поселка практически нет, его уже не существует. Конечно, мы будем его восстанавливать, как и все населённые пункты. Однако в первую очередь, мы должны зафиксировать и восстановить то, куда люди могут возвращаться», — отметил председатель ХОВА.
Также в регионе разрушены около 300 объектов медицины, 850 школьных и дошкольных учреждений. Все 23 высших учебных заведения в городе Харькове – повреждены, добавил Синегубов.
Также обстрелами разрушены 150 объектов административных и 92 промышленных предприятия.
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 16:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 24 мая зафиксировано, что российские захватчики разрушили в Харьковской области 28 тысяч объектов.".