На Харківщині РФ зруйнувала 28 тис об’єктів, половина з них – житловий фонд
Станом на 25 травня зафіксовано, що російські загарбники зруйнували у Харківській області 28 тисяч об’єктів.
Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Наразі – це вже 28 тисяч об’єктів, з них майже половина – це житловий фонд. Це 4 тисячі багатоповерхівок або зруйновані повністю, або пошкоджені. Це 8,5 тисяч приватних будинків», – розповів Синєгубов.
Також, за даними Синєгубова, в області є населені пункти, які зруйновані вщент.
«Це досить невеличкі села по 300, по 500 домогосподарств. Але селища фактично немає, його вже не існує. Звичайно, що ми будемо його відновлювати, як і всі населені пункти. Однак, в першу чергу ми маємо зафіксувати і відновити те, куди люди можуть повертатися», – зазначив голова ХОВА.
Також в регіоні зруйновано близько 300 об’єктів медицини, 850 шкільних і дошкільних закладів. Усі 23 вищі навчальні заклади у місті Харкові – пошкоджені, додав Синєгубов.
Також обстрілами зруйновано 150 об’єктів адміністративних і 92 промислових підприємства.
Читайте також: У Харкові вже стартувала програма єВідновлення – Терехов
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині РФ зруйнувала 28 тис об’єктів, половина з них – житловий фонд»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 16:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 25 травня зафіксовано, що російські загарбники зруйнували у Харківській області 28 тисяч об’єктів.".