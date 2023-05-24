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На Харківщині РФ зруйнувала 28 тис об’єктів, половина з них – житловий фонд

Суспільство 16:35   24.05.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині РФ зруйнувала 28 тис об’єктів, половина з них – житловий фонд Фото: Павло Велицький

Станом на 25 травня зафіксовано, що російські загарбники зруйнували у Харківській області 28 тисяч об’єктів.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Наразі – це вже 28 тисяч об’єктів, з них майже половина – це житловий фонд. Це 4 тисячі багатоповерхівок або зруйновані повністю, або пошкоджені. Це 8,5 тисяч приватних будинків», – розповів Синєгубов.

Також, за даними Синєгубова, в області є населені пункти, які зруйновані вщент.

«Це досить невеличкі села по 300, по 500 домогосподарств. Але селища фактично немає, його вже не існує. Звичайно, що ми будемо його відновлювати, як і всі населені пункти. Однак, в першу чергу ми маємо зафіксувати і відновити те, куди люди можуть повертатися», – зазначив голова ХОВА.

Також в регіоні зруйновано близько 300 об’єктів медицини, 850 шкільних і дошкільних закладів. Усі 23 вищі навчальні заклади у місті Харкові –  пошкоджені, додав Синєгубов.

Також обстрілами зруйновано 150 об’єктів адміністративних і 92 промислових підприємства.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 16:35;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 25 травня зафіксовано, що російські загарбники зруйнували у Харківській області 28 тисяч об’єктів.".