Художник Bob Basset из Харькова создал маску для азовца, потерявшего глаз

Вслед за адвокатом Маси Найемом знаменитый художник из Харькова Bob Basset продолжил делать эффектные акцентные маски на один глаз для украинских защитников, получивших ранения во время войны. На этот раз владельцем дизайнерской вещи стал украинский военный, боец полка Азов, с позывным Кришна, который сейчас находится на лечении и реабилитации, сообщает NV.

Сергей с видимым удовольствием носит маску, которая закрывает раненый глаз, и шутит, что в дополнение к маске у него еще и железная нога.

«Я теперь, как говорит моя дочь, Ironman, Железный человек», — улыбается Кришна.

Врачи скрепили раненую во время боев за Мариуполь ногу металлической пластиной. Рядом с бойцом все время находится его дочь Ирина. Отец называет ее настоящей героиней своей истории. Потому что именно она сделала все, чтобы вытащить его из оккупированного россиянами Мариуполя.

«Главный герой — это моя дочь. Она вывезла меня оттуда, откуда шансов выбраться наверняка не было, — радуется Сергей. — У меня две дочери — любимая старшая и любимая младшая».

Сергей вступил в ряды ВСУ в 2017 году и служил в 54-й бригаде, однако через три года, когда закончился контракт, уволился со службы по семейным обстоятельствам. За год до начала полномасштабной войны рф против Украины он стал бойцом отдельного отряда специального назначения полк Азов Национальной гвардии Украины. Службу в Азове Кришна называет лучшим временем за годы на военной службе, потому что между бойцами выстроилось настоящее братство. «Азов — это больше чем семья», — рассказывает боец.

«Ранение глаза и ноги я получил в Мариуполе. Меня отвезли во вторую городскую больницу. К тому времени в Мариуполе уже не было света, генератора в больнице хватало только на работу операционной. Мне зашили глаз, однако не смогли даже рентген сделать. После этого меня занесли на шестой этаж. Перед приходом орков наши ребята из Азова эвакуировали из госпиталя всех, кто мог ходить, за мной собирались вернуться. Тем временем наши врачи уничтожили мои документы, выдав меня за гражданского», — поделился Кришна историей своего ранения.

Bob Basset, он же художник Сергей Петров, рассказал, что с просьбой сделать маску к нему обратилась дочь украинского героя.

«После того, как я сделал маску для Маси Найема, ко мне обратилось несколько военных с похожими ранениями. Одну маску в рамках этого проекта я уже сделал. По словам дочери героя, он остался доволен. Она прислала мне его фото в маске — на нем он улыбается. Для меня важно, чтобы человек в маске улыбнулся. Это значит, что я справился со своей задачей», — рассказал художник.

Маска коричневого цвета изготовлена из мягкой отформованной телячьей кожи на мягкой подкладке из натуральной замши. Ее жесткая конструкция, крепящаяся на двух ремешках и не мешающая двигаться, защищает глаз и часть лица.

«Я разработал универсальную конструкцию, которая подойдет для всех типов лица и форм головы. И уже ее можно дополнять теми или иными визуализациями, которые бы подчеркивали личные характеристики ее владельца и давали возможность выглядеть прикольно и оригинально. Как по мне, это достаточно важно. Когда я хожу в маске, люди на меня оглядываются. И улыбаются», — поделился Bob Basset.

Реализовать проект по созданию маски для украинского защитника художнику помог Institut für die Wissenschaften vom Menschen в Вене в рамках своей программы Documenting Ukraine.