Художник Bob Basset із Харкова створив маску для азовця, який втратив око

Слідом за адвокатом Масі Наємом знаменитий художник з Харкова Bob Basset продовжив робити ефектні акцентні маски на одне око для українських захисників, які отримали поранення під час війни. Цього разу власником дизайнерської речі став український військовий, боєць полку Азов, із позивним Крішна, який зараз перебуває на лікуванні і реабілітації, повідомляє NV .

Сергій із видимим задоволенням носить маску, яка закриває поранене око, і жартує, що у нього до маски ще й залізна нога.

«Я тепер, як каже моя дочка, Ironman, Залізна людина», — посміхається Крішна.

Лікарі скріпили поранену під час боїв за Маріуполь ногу металевою пластиною. Поруч із бійцем весь час перебуває його донька Ірина. Батько називає її справжньою героїнею своєї історії. Бо саме вона зробила все, щоб витягти його з окупованого росіянами Маріуполя.

«Головний герой — це моя донька. Вона вивезла мене звідти, звідки шансів вибратися, мабуть, не було, — тішиться Сергій. — У мене дві доньки — улюблена старша і улюблена молодша».

Сергій розповів, що вступив до лав ЗСУ у 2017 році і служив у 54-й бригаді, проте за три роки, коли закінчився контракт, звільнився зі служби через сімейні обставини. За рік до початку повномасштабної війни рф проти України він став бійцем окремого загону спеціального призначення полк Азов Національної гвардії України. Службу в Азові Крішна називає найкращим часом за роки на військовій службі, бо між бійцями вибудувалось справжнє братерство. «Азов — це більше ніж сім’я», — розповідає боєць.

«Поранення ока та ноги я отримав у Маріуполі. Мене відвезли до другої міської лікарні. На той час у Маріуполі вже не було світла, генератора в лікарні вистачало тільки на роботу операційної. Мені зашили око, проте не змогли навіть рентген зробити. Після цього мене занесли на шостий поверх. Перед приходом орків наші хлопці з Азову евакуювали зі шпиталю всіх, хто міг ходити, за мною збиралися повернутися. Тим часом наші лікарі знищили мої документи, видавши мене за цивільного», — поділився Крішна історією свого поранення.

Bob Basset, він же художник Сергій Петров, розповів, що з проханням зробити маску до нього звернулася дочка українського героя.

«Після того, як я зробив маску для Масі Наєма, до мене звернулося кілька військових зі схожими пораненнями. Одну маску в рамках цього проєкту я вже зробив. За словами доньки героя, він залишився задоволеним. Вона надіслала мені його фото у масці — на ньому він посміхається. Для мене важливо, щоб людина у масці посміхнулася. Це значить, що я впорався зі своїм завданням», — розповів художник.

Маска коричневого кольору виготовлена з м’якої відформованої телячої шкіри на м’якій підкладці з натуральної замші. Її жорстка конструкція, що кріпиться на двох ремінцях і не заважає рухатися, захищає око і частину обличчя.

«Я розробив універсальну конструкцію, яка пасуватиме для всіх типів обличчя і форм голови. І вже її можна доповнювати тими чи іншими візуалізаціями, які б підкреслювали особисті характеристики її власника і давали можливість виглядати прикольно й оригінально. Як на мене, це досить важливо. Коли я ходжу в масці, люди на мене озираються. І посміхаються», — поділився Bob Basset.

Реалізувати проєкт зі створення маски для українського захисника художнику допоміг Institut für die Wissenschaften vom Menschen у Відні в рамках своєї програми Documenting Ukraine.