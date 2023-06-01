Принудительную эвакуацию детей вновь могут объявить на Харьковщине — Синегубов
На Харьковщине рассматривают объявление принудительной эвакуации детей из населенных пунктов, которые начали активно обстреливать военные РФ, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов на сессии Харьковского облсовета.
«Мы сейчас рассматриваем, чтобы вынести на Совет обороны области решение о возможной принудительной эвакуации детей из нескольких населенных пунктов. Из тех, которые находятся постоянно под обстрелами. К сожалению, те населенные пункты, которые до сих пор считались спокойными, их так же враг начал обстреливать из всех видов вооружения, в том числе наносить авиаудары», — сказал Синегубов.
24 мая начальник ХОВА сообщал в эфире нацмарафона, что из населенных пунктов Купянского района, которые страдали от ежедневных обстрелов, принудительно эвакуировали всех детей — 130 юных жителей с семьями.
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 21:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине рассматривают объявление принудительной эвакуации детей из населенных пунктов, которые начали активно обстреливать военные РФ, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов на сессии Харьковского облсовета.".