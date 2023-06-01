Примусову евакуацію дітей знову можуть оголосити на Харківщині – Синєгубов
На Харківщині розглядають оголошення примусової евакуації дітей із населених пунктів, які почали активно обстрілювати військові РФ, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов на сесії Харківської облради.
“Ми наразі розглядаємо, щоб винести на Раду оборони області рішення щодо можливої примусової евакуації дітей з декількох населених пунктів. Саме з тих, які знаходяться постійно під обстрілами. На жаль, ті населені пункти, які досі вважалися спокійними, їх так само ворог почав обстрілювати з усіх видів озброєння, зокрема наносити авіаудари”, – сказав Синєгубов.
24 травня начальник ХОВА повідомляв в етері нацмарафону, що з населених пунктів Куп’янського району, які потерпали від щоденних обстрілів, примусово евакуювали всіх дітей – 130 юних мешканців із сім’ями.
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Ви читали новину: «Примусову евакуацію дітей знову можуть оголосити на Харківщині – Синєгубов»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 21:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині розглядають оголошення примусової евакуації дітей із населених пунктів, які почали активно обстрілювати військові РФ, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов на сесії Харківської облради.".