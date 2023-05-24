З населених пунктів Куп’янщини, які ворог обстрілює щодня, вивезли всіх дітей

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова з населених пунктів Куп’янщини, де ведуть активні бойові дії, вивезли 130 дітей з сім’ями.

Про це він повідомив в етері нацмарафону, куди приїхав особисто.

«Дійсно ми оголошували примусову евакуацію. Ми вивезли 130 дітей з сім’ями. Це ті населені пункти які, фактично, щодня були під вогнем. Фактично, там населення майже все виїхало», – розповів Синєгубов.

Голова ХОВА також додав, що деякі сім’ї з незрозумілих причин виїжджати не хотіли.

«Всі діти з цих населених пунктів, всі виїхали. Наразі ми слідкуємо за ситуацією, і, можливо будемо приймати рішення про ще деякі населені пункти», – зазначив Синєгубов.