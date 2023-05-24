З населених пунктів Куп’янщини, які ворог обстрілює щодня, вивезли всіх дітей
За даними голови ХОВА Олега Синєгубова з населених пунктів Куп’янщини, де ведуть активні бойові дії, вивезли 130 дітей з сім’ями.
Про це він повідомив в етері нацмарафону, куди приїхав особисто.
«Дійсно ми оголошували примусову евакуацію. Ми вивезли 130 дітей з сім’ями. Це ті населені пункти які, фактично, щодня були під вогнем. Фактично, там населення майже все виїхало», – розповів Синєгубов.
Голова ХОВА також додав, що деякі сім’ї з незрозумілих причин виїжджати не хотіли.
«Всі діти з цих населених пунктів, всі виїхали. Наразі ми слідкуємо за ситуацією, і, можливо будемо приймати рішення про ще деякі населені пункти», – зазначив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 15:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними голови ХОВА Олега Синєгубова з населених пунктів Куп’янщини, де ведуть активні бойові дії, вивезли 130 дітей з сім’ями.".