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З населених пунктів Куп’янщини, які ворог обстрілює щодня, вивезли всіх дітей

Суспільство 15:40   24.05.2023
Вікторія Яковенко
З населених пунктів Куп’янщини, які ворог обстрілює щодня, вивезли всіх дітей

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова з населених пунктів Куп’янщини, де ведуть активні бойові дії, вивезли 130 дітей з сім’ями.

Про це він повідомив в етері нацмарафону, куди приїхав особисто.

«Дійсно ми оголошували примусову евакуацію. Ми вивезли 130 дітей з сім’ями. Це ті населені пункти які, фактично, щодня були під вогнем. Фактично, там населення майже все виїхало», – розповів Синєгубов.

Голова ХОВА також додав, що деякі сім’ї з незрозумілих причин виїжджати не хотіли.

«Всі діти з цих населених пунктів, всі виїхали. Наразі ми слідкуємо за ситуацією, і, можливо будемо приймати рішення про ще деякі населені пункти», – зазначив Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 15:40;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними голови ХОВА Олега Синєгубова з населених пунктів Куп’янщини, де ведуть активні бойові дії, вивезли 130 дітей з сім’ями.".