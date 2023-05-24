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Из ежедневно обстреливаемых населенных пунктов Купянщины вывезли всех детей

Общество 15:40   24.05.2023
Виктория Яковенко
Из ежедневно обстреливаемых населенных пунктов Купянщины вывезли всех детей

По данным главы ХОВА Олега Синегубова из населенных пунктов Купянщины, где ведутся активные боевые действия, вывезли 130 детей с семьями.

Об этом он сообщил в эфире нацмарафона, куда приехал лично.

«Действительно мы объявляли принудительную эвакуацию. Мы вывезли 130 детей с семьями. Это те населенные пункты, которые фактически ежедневно были под огнем. Фактически там население почти все уехало», — рассказал Синегубов.

Глава ХОВА также добавил, что некоторые семьи по непонятным причинам выезжать не хотели.

«Все дети из этих населённых пунктов, все уехали. Сейчас мы следим за ситуацией, и, возможно, будем принимать решение о еще некоторых населенных пунктах», — отметил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко

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    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным главы ХОВА Олега Синегубова из населенных пунктов Купянщины, где ведутся активные боевые действия, вывезли 130 детей с семьями.".