Из ежедневно обстреливаемых населенных пунктов Купянщины вывезли всех детей
По данным главы ХОВА Олега Синегубова из населенных пунктов Купянщины, где ведутся активные боевые действия, вывезли 130 детей с семьями.
Об этом он сообщил в эфире нацмарафона, куда приехал лично.
«Действительно мы объявляли принудительную эвакуацию. Мы вывезли 130 детей с семьями. Это те населенные пункты, которые фактически ежедневно были под огнем. Фактически там население почти все уехало», — рассказал Синегубов.
Глава ХОВА также добавил, что некоторые семьи по непонятным причинам выезжать не хотели.
«Все дети из этих населённых пунктов, все уехали. Сейчас мы следим за ситуацией, и, возможно, будем принимать решение о еще некоторых населенных пунктах», — отметил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 15:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным главы ХОВА Олега Синегубова из населенных пунктов Купянщины, где ведутся активные боевые действия, вывезли 130 детей с семьями.".