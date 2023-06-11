Россияне обстреляли Циркуны под Харьковом из РСЗО «Ураган», раненых нет
Военнослужащие рф ударили по пригороду Харькова из РСЗО «Ураган» и разрушили жилые дома, сообщила Харьковская областная прокуратура.
11 июня около 16:15 российские военнослужащие произвели обстрел села Циркуны Харьковского района.
По предварительным данным, враг вел обстрел из РСЗО «Ураган».
Вражеские снаряды попали на территории частных домовладений. Есть разрушение жилых домов. Пострадавших на месте обстрела нет.
Последствия вооруженной агрессии рф зафиксировала следственно-прокурорская группа.
Дергачевская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2023 в 20:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военнослужащие рф ударили по пригороду Харькова из РСЗО «Ураган» и разрушили жилые дома, сообщила Харьковская областная прокуратура.".