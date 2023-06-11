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Росіяни обстріляли Циркуни під Харковом з РСЗВ «Ураган», поранених немає

Події 20:16   11.06.2023
Оксана Якушко
Росіяни обстріляли Циркуни під Харковом з РСЗВ «Ураган», поранених немає

Військовослужбовці рф вдарили по передмістю Харкова з РСЗВ “Ураган” та зруйнували житлові будинки, повідомила Харківська обласна прокуратура.

11 червня близько 16:15 російські військовослужбовці здійснили обстріл села Циркуни Харківського району.
За попередніми даними, ворог вів обстріл із РСЗВ «Ураган».

Ворожі снаряди поцілили по території приватних домоволодінь. Є руйнування житлових будинків. Постраждалих на місці обстрілу немає.

Наслідки збройної агресії рф зафіксувала слідчо-прокурорська група.

Дергачівська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Автор: Оксана Якушко
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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовослужбовці рф вдарили по передмістю Харкова з РСЗВ “Ураган” та зруйнували житлові будинки, повідомила Харківська обласна прокуратура.".