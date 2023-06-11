Росіяни обстріляли Циркуни під Харковом з РСЗВ «Ураган», поранених немає
Військовослужбовці рф вдарили по передмістю Харкова з РСЗВ “Ураган” та зруйнували житлові будинки, повідомила Харківська обласна прокуратура.
11 червня близько 16:15 російські військовослужбовці здійснили обстріл села Циркуни Харківського району.
За попередніми даними, ворог вів обстріл із РСЗВ «Ураган».
Ворожі снаряди поцілили по території приватних домоволодінь. Є руйнування житлових будинків. Постраждалих на місці обстрілу немає.
Наслідки збройної агресії рф зафіксувала слідчо-прокурорська група.
Дергачівська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2023 в 20:16;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовослужбовці рф вдарили по передмістю Харкова з РСЗВ “Ураган” та зруйнували житлові будинки, повідомила Харківська обласна прокуратура.".