Росіяни обстріляли Циркуни під Харковом з РСЗВ «Ураган», поранених немає

Військовослужбовці рф вдарили по передмістю Харкова з РСЗВ “Ураган” та зруйнували житлові будинки, повідомила Харківська обласна прокуратура.

11 червня близько 16:15 російські військовослужбовці здійснили обстріл села Циркуни Харківського району.

За попередніми даними, ворог вів обстріл із РСЗВ «Ураган».

Ворожі снаряди поцілили по території приватних домоволодінь. Є руйнування житлових будинків. Постраждалих на місці обстрілу немає.

Наслідки збройної агресії рф зафіксувала слідчо-прокурорська група.

Дергачівська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).